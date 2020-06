Milan: Franco Baresi protagonista nell’ultimo podcast sull’app ufficiale

L’eterno capitano rossonero, il ‘6 x sempre’, protagonista nell’ultimo podcast, ascoltabile sull’app ufficiale di Ac Milan

Ha compiuto da poco 60 anni Franco Baresi, una delle leggende del Milan in oltre vent’anni di carriera in rossonero. Il ‘6 x sempre’ come è stato ribattezzato nel giorno in cui si è ritirata per sempre la sua casacca n. 6, che al Milan nessuno più potrà indossare, è stato protagonista dell’ultimo podcast sull’app ufficiale rossonera.

Sull’account ufficiale Twitter si può ascoltare una breve nota introduttiva del podcast dedicato al ‘Rossonero del Secolo’ registrato da Mauro Suma; per l’audio integrale è necessario scaricare l’App ufficiale AC Milan.