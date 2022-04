Milan Fiorentina, ballottaggio per la trequarti rossonera

Mancano due giorni a Milan Fiorentina. Per il match ballottaggio sulla trequarti rossonera tra Brahim Diaz e Krunic

Mancano due giorni a Milan Fiorentina. Per il match Pioli non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione.

Come riporato da il Corriere dello Sport c’è il ballottaggio sulla trequarti rossonera tra Brahim Diaz e Krunic. Secondo il quotidiano sportivo, lo spagnolo sarebbe in vantaggio per la maglia da titolare con il bosniaco pronto a entrare a partita in corso per dare il suo contributo.