Milan Fiorentina: le condizioni di Messias saranno valutate oggi

In vista del match di domani tra Milan e Fiorentina le condizioni di Junior Messias saranno valutate nella giornata di oggi

Nella giornata di ieri si è fermato in allenamento Junior Messias. Per lui uno stop muscolare che rischia di tenerlo fuori per l’ultimo match dell’anno del Milan contro la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, le condizioni del brasiliano saranno valutate oggi, alla vigilia della gara di San Siro.