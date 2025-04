Milan Fiorentina, Condò perplesso: «Come si fa a prendere due gol in dieci minuti? Già prima di questa partita...»

Milan Fiorentina, Paolo Condò, noto giornalista, ha analizzato il pareggio in rimonta ottenuto dai rossoneri a San Siro

Dagli studi di Sky Paolo Condò ha analizzato così Milan-Fiorentina:

PAROLE – «Voto ai rossoneri? Impossibile, voto da 4 a 8. La solita partita: non si può partire così e prendere due gol. Già prima di questa partita non li consideravo in corsa con la Champions. Come fai a trovarti sotto di due gol dopo dieci minuti? Poi bravi a mettere sotto assedio per molto tempo la Fiorentina, e poi è stata una partita con azioni belle da una parte e dall’altra».