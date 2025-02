Milan Feyenoord, Gimenez suona la carica: «Adesso dobbiamo subito pensare a questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, ieri sera, è uscita clamorosamente dalla Champions League contro il Feyenoord. Queste le parole di Gimenez sull’eliminazione a TNT SPORTS.

«Questa è un’eliminazione che brucia anche perché un club come il Milan dev’essere protagonista in Champions League ed oggi non possiamo esserlo. Abbiamo ancora tanto in gioco e questo ci deve dare la carica per ripartire».