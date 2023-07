Piemonte si sfoga dopo la mancata convocazione ai Mondiali: le parole. La giocatrice rossonera ha affidato i suoi pensieri ai social

La calciatrice del Milan, Martina Piemonte, non è stata convocata dal ct Bartolini per i Mondiali di calcio femminile. La giocatrice ha deciso di commentare la scelta su Instagram.

Ecco le sue parole: «Dopo aver raggiunto in quest’ultimo anno la migliore forma fisica e la maggiore maturità come professionista, non mi sarei mai aspettata una tale esclusione. Rispettosa da sempre dei ruoli, ancora oggi, rispetto, nonostante il dispiacere, la scelta del ct, per cui nutro profonda stima. Rimarrò sempre a disposizione per servire questa maglia, che indosso con orgoglio da quanto ho 14 anni, per poter portare il movimento del calcio femminile a crescere sempre di più. Un grande in bocca a lupo va alle mie compagne e a tutto lo staff che seguirà la spedizione in Australia e Nuova Zelanda»