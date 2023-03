Milan Femminile, l’analisi di Ganz dopo la vittoria con la Roma in Coppa Italia

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha analizzato ai nostri microfoni la vittoria contro la Roma in Coppa Italia

Intervistato dal nostro inviato, Daniele Grassini, Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato così dopo la vittoria contro la Roma nell’andata della semifinale di Coppa Italia:

«Oggi ci mancavano 5 calciatrici, abbiamo fatto venire 2 ragazze della Primavera. Oggi però abbiamo fatto un’ottima partita e abbiamo meritato di vincere, la Roma è in testa al campionato e ha giocatrici forti. Dovremo fare bene anche al ritorno ma ci siamo anche noi. Io ci credo tanto, idem la squadra. Per sabato speriamo di recuperare una o due giocatrici per avere una panchina importante. Sono contento, abbiamo fatto contenti i nostri tifosi. Molto forse si aspettavano un Milan sconfitto con 3 gol di scarto ma non è stato così. La pool è importante, avremo Juventus, Fiorentina e ancora la Roma. Ci portiamo dietro dei punti non presi nelle prime due giornate di campionato ma siamo lì e combattiamo. Abbiamo lottato dal primo all’ultimo minuto, non abbiamo avuto momenti di sbandamento come in altre gare. Abbiamo avuto grandi occasioni con Bergamaschi e Dubcova, fa ben sperare. Quando non prendi gol è sempre positivo, per i primi 3 anni siamo stati la seconda miglior difesa e il secondo miglior attacco. Piemonte ha fatto un grande gol e una grande partita, si è lamentata meno rispetto al solito. Simile a Ibrahimovic? Quando è concentrata fa partite di questo tipo, poi sui piazzati se li calciamo bene siamo pericolosi non solo con lei, ne abbiamo diverse brave. Il Milan ha vinto la partita preparandosi bene in settimana, eravamo pronti per combattere e soffrire. La Coppa Italia è una competizione diversa, anche la Roma penso sia rimasta sorpresa. La Roma ha giocatrici forti ma dobbiamo andare concentrati a Roma per passare il turno. La mia è un’ottima squadra, qualche punto interrogativo ce l’avevamo soprattutto in panchina. Titubanze normali ma abbiamo giocato tanto e libere di testa. Poche palle lunghe, ottima gara. Tutte le 4 ragazze assenti sono fondamentali per noi, spero di recuperarle tutte perchè averle o non averle fa la differenza. Oggi però faccio i complimenti a tutto il gruppo».