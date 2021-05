Milan femminile: iniziato il countdown, domenica la sfida contro la Roma

Milan femminile: domenica le rossonere affronteranno la Roma nel match valido per la finale di Coppa Italia. Sarebbe il primo trofeo…

Il Milan femminile ha conquistato 51 punti in 22 giornate, frutto di sedici vittorie, 47 gol segnati e 17 subiti. Il secondo posto dopo la terza stagione di Serie A ha portato per la prima volta il Diavolo nella Uefa Women Champions League: un traguardo storico conquistato con forza, lavoro, sacrificio. In una sola parola: merito. Ma l’annata non è finita, anzi, rimane un’ultima e decisiva partita con in palio la possibilità di alzare al cielo il primo trofeo storico.

Le guerriere di Maurizio Ganz sono nella settimana che porterà alla Finale di Coppa Italia, in programma domenica 30 maggio alle 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e aperta al pubblico nella quota del 20% della capienza dell’impianto pari a circa 4.300 spettatori. Una grande occasione per rendere ancora più straordinaria e speciale questa annata. L’avversario sarà la Roma, con il quale le rossonere hanno un ottimo feeling in termini di vittorie (5 su 5).