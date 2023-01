Milan Femminile, in chiusura l’acquisto di Bahlouli dal Lione

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz sta chiudendo un importante colpo di mercato: ad un passo Bahlouli del Lione

Continua a muoversi il mercato in entrata del Milan Femminile di Maurizio Ganz. Come riferisce TMW, dopo aver chiuso per l’arrivo della classe 2004 Oona Sevenius, il club rossonero sta per mettere a segno anche l’acquisto di Nesrine Bahlouli, centrocampista classe 2003 cresciuta nel vivaio del Lione.

Con i francesi in stagione ha collezionato due presenze.