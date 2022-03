Milan Femminile, il piano dell’Empoli per riempire lo stadio

L’Empoli Ladies, in lotta per la salvezza in Serie A, ha studiato un mini abbonamento per le ultime 3 partite in casa, Milan compreso

IL COMUNICATO – «Empoli Football Club comunica che sono in vendita i mini abbonamenti per le ultime tre gare interne delle azzurre con Sassuolo, Milan e Napoli. Il mini abbonamento è disponibile al prezzo di 20 euro e si può sottoscrivere inviando una e-mail con i propri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita) a [email protected] entro e non oltre venerdì 18 marzo alle ore 16. Il pagamento ed il ritiro del mini abbonamento avverrà il giorno di Empoli-Sassuolo (sabato 19 marzo) presso la biglietteria del centro sportivo di Petroio, a partire dalle ore 13».