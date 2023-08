Milan Femminile la gioia di Jonusaite dopo il gol: «Mi sento libera»

Dopo un lungo infortunio che l’ha tenuta fuori tutta la scorsa stagione, Jonusaite è tornata in campo con il Milan Femminile. Le sue parole

La gioia di Jonusaite, ai microfoni di Milan Tv, tornata in campo con il Milan Femminile dopo un lungo infortunio che l’ha tenuta fuori tutta la scorsa stagione:

«È stato davvero difficile, ho lavorato sodo, mentalmente e non vedevo l’ora di questo momento. Ho lavorato per questo, per essere con la squadra, indossando questa maglia. Mi sento finalmente libera e contenta per il mio primo gol con il Milan Femminile»