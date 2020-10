Milan femminile, Ganz: «Orgoglioso delle ragazze, mi sono piaciute»

Maurizio Ganz ha parlato del successo ottenuto ieri dal Milan femminile contro l’Empoli in campionato: una bella reazione dopo la Juve

Intervenuto su Milan TV il giorno dopo aver ottenuto i tre punti sul campo delle Empoli Ladies, Maurizio Ganz ha così parlato del momento vissuto dal suo Milan femminile:

«Le ragazze mi sono piaciute, ma hanno fornito una buona prova anche contro la Juventus, nonostante la sconfitta. Ho fatto loro i complimenti anche dopo la sfida con le bianconere. È stata l’ennesima battaglia, non era facile perché abbiamo giocato lunedì e c’era poco tempo per riposarsi e riprendersi dalla sconfitta. Ho visto una grande partita su un campo difficilissimo, contro una squadra giovane che darà filo da torcere a tutti. La squadra è cambiata rispetto alla stagione scorsa, ci vuole tempo ma le ragazze conoscono l’obiettivo e si danno da fare, si mettono a disposizione: questo per me è un motivo di grande orgoglio».