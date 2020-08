Milan femminile, dopo Amsterdam si torna al Vismara – FOTO

Milan femminile, dopo il successo per 5-0 contro l’Ajax ad Amsterdam le rossonere sono tornate ad allenarsi al Vismara

Dopo il successo ottenuto in quel di Amsterdam contro l’Ajax per 5-0, il Milan femminile è tornato ad allenarsi al Vismara in vista della prossima stagione che avrà inizio il 24 agosto.

Le rossonere, capitanate da Valentina Giacinti, hanno ripreso gli allenamenti sotto lo sguardo attento di Maurizio Ganz. Il tecnico rossonero è apparso notevolmente esaltato dallo stato di forma delle proprie giocatrici aspettando la prima di Serie A contro la Florentia.