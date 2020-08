Milan femminile, gli highlights dell’amichevole vinta contro l’Ajax VIDEO

Nella giornata di ieri si è disputata una partita amichevole tra il Milan femminile e l’Ajax in quel di Amsterdam. Le rossonere si sono imposte con un netto 5-0.

Tra le assolute protagoniste del match c’è il neo-acquisto rossonero Natasha Dowie capace di realizzare una tripletta nel corso del suo esordio con la maglia del Milan. Il Diavolo oggi ha pubblicato su Twitter gli highlights della partita.

🎥 The best of our Rossonere’s friendly drubbing of Ajax. What a way to begin the pre-season⭐

🎥 Grande esordio stagionale per le rossonere: gli highlights dell’amichevole contro l’Ajax ⭐ #FollowTheRossonere #SempreMilan

Credit: Ajax Images pic.twitter.com/b7i4AhKgxl

— AC Milan (@acmilan) August 12, 2020