Calendario Serie A femminile 2020/21: oggi è il giorno del sorteggio, scopri l’ordine della gare che disputerà il Milan nella prossima stagione.

Calendario Serie A femminile: il sorteggio

23 agosto/24 gennaio: Milan-Florentia 30 agosto/7 febbraio: San Marino-Milan 6 sttembre/28 febbraio: Milan-Bari 4 ottobre/7 marzo: Milan-Juventus 11 ottobre/ 21 marzo: Empoli-Milan 18 ottobre/28 marzo: Milan-Inter 8 novembre/18 aprile: Napoli-Milan 15 novembre/2 maggio: Milan-Roma 6 dicembre/ 9 maggio: Fiorentina-Milan 13 dicembre/16 maggio: Milan-Sassuolo 17 gennaio/23 aggio: Verona-Milan

Campionato femminile, le date

L’inizio della nuova stagione di serie a calcio femminile 2020-21 ci sarà sabato 22 agosto, quando si disputerà la prima giornata del nuovo torneo. La data è stata scelta anche per andare incontro alle esigenze della Nazionale, impegnata a settembre nelle gare di qualificazione all’Europeo in programma nel 2022. Ecco le partite della Nazionale femminile nel calendario del Gruppo B di qualificazione all’Europeo:

17 settembre 2020: Italia-Israele (stadio Castellani di Empoli)

22 settembre 2020: Bosnia Erzegovina-Italia (stadio BilinoPoje di Zenica)

27 ottobre 2020: Italia-Danimarca

1° dicembre 2020: Danimarca-Italia

Serie A femminile, le squadre partecipanti

Sono 12 le compagini che comporranno il prossimo campionato di Serie A femminile. Ecco quali sono: Juventus, Fiorentina, Milan, Roma, Fiorentina, Sassuolo, Inter, Empoli, Verona, Bari, San Marino e Napoli.

Calcio femminile, dove vederlo in TV

La Serie A femminile sarà trasmessa anche quest’anno su Sky Sport: grazie a un accordo con la Figc, Sky Sport trasmetterà 2 partite per ciascun turno di Serie A TIMVISION, tra cui quella della domenica alle 12.30, per un totale di 44 partite di Campionato. A queste si aggiungono le semifinali e la finale di Coppa Italia, oltre agli incontri che assegneranno la Supercoppa Italiana, per 50 match tutti da vivere su Sky Sport e anche in streaming su NOW TV.