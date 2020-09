Milan, equilibrio tattico e senso della posizione ma manca ancora qualcosa in fase di conclusione dell’azione d’attacco negli ultimi metri

Milan, equilibrio tattico e senso della posizione ma manca ancora qualcosa in fase di conclusione dell’azione d’attacco negli ultimi metri.

EQUILIBRIO ECCELLENTE- Milan, equilibrio tattico e senso della posizione non si discutono più, la squadra a Crotone è apparsa ordinata, ben messa in campo e padrona del gioco, sia in fase di costruzione che di contenimento.

COSA MANCA- Tuttavia in fase di finalizzazione della manovra d’attacco, ossia negli ultimi 20/15 metri si fatica a trovare soluzioni pericolose, al di là di qualche buon tiro dalla distanza. La manovra è ottima ma al momento di concludere si perde, vanificando spesso il buon lavoro di costruzione che ad ogni modo, a tratti, risulta ancora un po’ lento per via della condizione atletica ancora non ottimale.