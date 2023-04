Milan Empoli 0-0: i rossoneri frenano a San Siro

Il Milan ospita l’Empoli nella 29esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

A San Siro Milan e Empoli si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. I rossoneri non sfondano vedendosi annullare due gol dal VAR. Pari senza reti

Milan Empoli 0-0 LIVE: la cronaca del match – MOVIOLA

1′ Inizia il match

6′ Pressing alto del Milan, l’Empoli non riesce a ripartire

12′ Occasione Rebic – imbucata di Saelemaekers per il croato che davanti a Perisan calcia ma si fa murare, sulla respinta arriva Theo ma è ancora attento il portiere dell’Empoli

16′ L’Empoli sta cercando di prendere le misure al Milan concendendo pochi spazi

21′ Tiro Calabria -il capitano rossonero prova la conclusione al volo dalla distanza, conclusione largamente fuori

25′ Ritmi più bassi con entrambe le difese attente a chiudere gli spazi

32′ Tiro Theo Hernandez – azione corale rossonera che porta alla conclusione il francese, tiro respinto dalla difesa

38′ Tiro Tonali – incursione del centrocampista del Milan che arriva fino al limite dell’area e calcia, attento Perisan

41′ Il Milan fa la partita tenendo il possesso e provando a creare occasione, fin qui attenta la difesa dell’Empoli

44′ Tiro Rebic – lancio dalle retrovie per il croato che controlla di petto e prova a calciare al volo, conclusione alta

45′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

47′ Tiro Rebic – cross di Calabria che pesca in area di rigore il croato che prova di testa ad indirizzare verso la porta, conclusione fuori

49′ Tiro Pobega – azione insistita del Milan che porta alla conclusione il centrocampista, tiro deviato in angolo

51′ Spinge il Milan, Empoli in affanno

57′ Calcio di rigore per il Milan – Colpo di testa di Rebic in contrasto con Ebuehi. Per Marcenaro è fallo di mano del difensore dell’Empoli

58′ Marcenaro richiamato al Var cambia la decisione, niente rigore

65′ Prova a spingere il Milan, l’Empoli chiude e riparte

69′ Doppio cambio nel Milan entrano Leao e Giroud al posto di Rebic e Origi. Pioli prova a scardinare la difesa dell’Empoli con i suoi pezzi forti

75′ Palo di Florenzi – cross di Leao, dopo una respinta della difesa arriva il terzino che calcia al volo ma il palo gli nega il gol

82′ Occasione Giroud – contropiede avviato da Leao, conclusione di Saelemaekers che diventa un assist per il francese che non riesce a ribadire in rete

86′ Occasione Brahim – rimpallo dentro l’area che favorisce lo spagnolo che trova la prodezza di Perisan

89′ Annullato il gol di Giroud – il francese aveva segnato su cross di Florenzi ma la conclusione è di braccio e non di testa

94′ Spinge il Milan a caccia del gol

97′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan: al termine del match – PAGELLE

Milan Empoli 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (61′ Florenzi), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (61′ Diaz) , Tonali; Saelemaekers (83′ De Ketelaere), Pobega, Rebic (69′ Leao); Origi (69′ Giroud). All. Pioli. A disp. Mirante, Tatarusanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Krunić, Vranckx;Messias

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, de Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin (77′ Cacace), Bandinelli (63′ Grassi); Baldanzi (77’Haas); Caputo (63′ Cambiaghi), Piccoli (87′ Satriano). All. Zanetti. A disp. Stubljar, Ujkani; Stojanović, Walukiewicz; Degli Innocenti, Henderson, Destro, Pjaca, Vignato

ARBITRO: Marcenaro

AMMONITI: 37′ Pobega; 92′ Cambiaghi; 93′ Satriano