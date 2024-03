Milan Empoli, niente conferenza stampa per Pioli: il motivo è legato ai tanti impegni ravvicinati. Ecco quando tornerà a parlare

Stefano Pioli non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra Milan ed Empoli, in programma domenica pomeriggio alle ore 15 a San Siro.

Il motivo è legato ai tanti impegni ravvicinanti e come spesso accade durante i periodi pregni di impegni, il tecnico rossonero salta una conferenza stampa per il campionato (visto che nelle competizioni UEFA le conferenze e gli incontri con la stampa sono obbligatori). Quindi, Pioli tornerà davanti ai cronisti mercoledì 13 marzo per presentare il ritorno di Europa League contro lo Slavia Praga.