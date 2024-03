Milan Empoli: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match della 28ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Milan Empoli sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la ventottesima giornata di Serie A 2023/24.

14:15 – Anche Ibrahimovic presente oggi a San Siro, lo svedese come al solito vicino alla squadra, segue l’allenamento degli ex compagni da bordocampo

14:25 – Indicazioni tattiche di Stefano Pioli a chi capita a tiro durante l’esercizio di riscaldamento nel pre partita. L’allenatore rossonero si è soffermato soprattutto con Pulisic, a gesti gli ha indicato come vuole che verticalizzi o come attacchi lo spazio

14:32 – Solito cerchio di giocatori nei pressi del centrocampo, come da tradizione Pioli è al suo centro a dare la carica alla squadra e dare indicazioni tattiche in vista del match

14:34– Omaggio del Milan per la recente scomparsa di Toriyam, fumettista giapponese divenuto celebre per aver realizzato Dragonball. A San Siro suona la sigla del omonimo cartone arrivato anche in Italia

14:37 – Alcuni membri della squadra ne approfittano per dissetarsi, Pioli ne approfitta per continuare a dare indicazioni.

14:43 – Sessione di allenamento tiri: Okafor particolarmente preciso fa 3 gol su 3 conclusioni, il tentativo di Theo Hernandez finisce per colpire un tifoso, il francese se ne rende subito conto e si scusa

14:45 – Squadre negli spogliatoi, tra poco l’inizio del match

14:51 – Fischi dei tifosi del Milan presenti allo stadio alla lettura della formazione dell’Empoli, anche per l’ex di turno Mbaye Niang

14:54 – Solito boato invece per i propri beniamini alla lettura della formazione dei rossoneri. Ogni nome scandito e urlato a squarcia gola

15:00 – Inizia il match

15:06 – Pioli applaude la squadra, all’allenatore sta piacendo l’approccio dei suoi in questi primi minuti del match

15:12 – Pioli si rammarica per la seconda potenziale occasione gol non sfruttata dal Milan. Richiamato soprattutto Jovic, l’allenatore gli ha mimato il gesto di testa che avrebbe dovuto fare l’attaccante

15:15 – Pioli chiede a Calabria di essere più propositivo. Deve sganciarsi e avere più coraggio in fascia.

15:25– Pioli a colloquio con il suo staff, si pensa a come trovare una soluzione per scardinare la difesa dell’Empoli che fin qui sta reggendo alle iniziative del Milan

15:27 – Pioli arrabbiato sul pallone precedente di Okafor. Non vuole palloni elementari. Chiede a Okafor e Pulisic di puntare

15:36 – Pioli approfitta del gioco fermo per dare indicazioni a Calabria anche sul andare a giocare il pallone sull’altra fascia

15:37 – Qualche perdita di tempo di troppo dell’Empoli, stavolta è Niang a rimanere a terra, Pulisic calcia fuori il pallone in maniera stizzita