Milan Empoli, Pioli svela il retroscena su Gabbia: difensore in panchina per questo motivo

Milan-Empoli, Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha spiegato il motivo del mancato impiego di Matteo Gabbia contro i toscani

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita vinta dal Milan per 1-0 contro l’Empoli a San Siro, Stefano Pioli ha svelato un interessante retroscena su Matteo Gabbia, finito in panchina per tutti i 90 minuti dopo diverse gare da titolare:

SCELTE – «Tutti si sentono titolari, Tomori sta bene così come Kalulu, Gabbia giovedì era un po’ affaticato ad entrambi i polpacci. Era giusto che riposasse».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI DOPO MILAN-EMPOLI