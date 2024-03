Conferenza stampa Pioli post Milan Empoli: «Vittoria che fa bene, Pulisic va tutelato»

Conferenza stampa Pioli post Milan Empoli: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il match della 28ª giornata di Serie A 2023/24

(inviato a San Siro) – Stefano Pioli in conferenza stampa post Milan Empoli.

VITTORIA – «La vittoria fa bene anche alla classifica anche in vista degli scontri diretti che ci sono oggi»

RINASCITA PULISIC – «La medicina è stata coinvolgerlo in un certo tipo di lavoro, va gestito, ha delle scelte in campo sempre perfette. Sta molto bene, va tutelato dal punto di vista fisico, per noi è importante»

SLAVIA PRAGA MILAN «Ho in testa la formazione di Praga con un dubbio, vogliamo qualificarci»

ENERGIE – «Ci sono state diverse occasioni, nel secondo tempo siamo stati meno brillanti, ma va bene anche così le energie andavano anche gestite»

COSTRUZIONE DI GIOCO E PAROLE SOCIETA’ – «Abbiamo costruito con due piuttosto che con un centrocampista, sulle parole di Ibra e Scaroni dico che io ho sentito sempre la fiducia del club»

SCELTE – «Tutti si sentono titolari, Tomori sta bene così come Kalulu, Gabbia giovedì era un po’ affaticato ad entrambi i polpacci. Era giusto che riposasse».

JOVIC E PULISIC – «Luka ha bisogno anche di un sostegno affianco, quando gli avversari sono così bassi avrebbe dovuto fare un po’ di più e non aspettare la palla, Pulisic è un giocatore importante, lui credeva che potesse rendere meglio a sinistra, invece secondo me rende meglio a destra, tenta più il dribbling e si fa servire anche più in profondità»