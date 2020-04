Milan, ecco l’agenda dei rientri: mancano solo Ibra e Kessié

Sono stati fissati tra oggi e domani il rientro di diversi giocatori rossoneri a Milano. Mancano due elementi: Ibra e Kessié

Come vi abbiamo riportato pochi minuti fa sono stati fissati tra oggi e domani il rientro di diversi giocatori rossoneri a Milano. Nell’agenda fissata dal club tuttavia mancano i nomi di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié, il cui ritorno in Italia è comunque ipotizzabile entro giovedì.

Lo svedese, che si è tenuto in allenamento con l’Hammarby, deve ancora comunicare al club la data prevista per il rientro mentre per Kessié, tornato in Costa d’Avorio dalla propria famiglia, la questione più spinosa riguarda i permessi di lavoro che potrebbero ritardare il proprio ritorno in Italia.