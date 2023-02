Milan, dall’estero: Brahim Diaz vicino al rinnovo con il Real Madrid

Il Milan pensa al riscatto di Brahim Diaz, ma secondo The Athletic lo spagnolo potrebbe rinnovare con il Real Madrid

Il Milan lavora in queste settimane al riscatto di Brahim Diaz. I rossoneri vorrebbero provare a mantenere lo spagnolo in rosa dopo un prestito di tre anni dal Real Madrid. Le voci dall’estero però dicono altro.

Secondo The Athletic, i Blancos avrebbero raggiunto un accordo con l’entourage del classe ’99 per un rinnovo di contratto fino al 2027. Brahim sarebbe in procinto di firmare il prolungamento.