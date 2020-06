Milan contro la Roma occhio a Romagnoli: è diffidato

Il Milan domenica affronterà la Roma in piena emergenza difesa: il rischio principale sarebbe perdere anche il diffidato Romagnoli

Romagnoli diffidato senza conseguenze già ieri con il Lecce, il Milan domenica affronterà la Roma in piena emergenza in difesa: Musacchio sarà out per il resto della stagione, Kjaer oggi si sottoporrà ad accertamenti medici, Duarte è sulla via del recupero.

Proprio per questo motivo Alessio Romagnoli dovrà fare molta attenzione a non venire ammonito contro la sua ex squadra, in caso di cartellino giallo il Milan si ritroverebbe con il solo Gabbia, unico difensore pienamente in condizione, per la sfida con la SPAL di mercoledì uno luglio.