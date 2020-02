Romagnoli diffidato, Pioli rischia di rimanere solo con Gabbia

Romagnoli è diffidato per la partita contro la Fiorentina. Se il giocatore dovesse rimediare un giallo per Stefano Pioli saranno guai

Alessio Romagnoli è diffidato per la partita contro la Fiorentina. Se il giocatore dovesse rimediare un giallo, per Stefano Pioli saranno guai. Infatti, il mister rossonero deve già fare a meno di Simon Kjaer e Mateo Musacchio per infortunio. Il Milan sarebbe costretto a portare in prima squadra un altro giovane della Primavera di Federico Giunti per farlo giocare titolare al fianco di un altro classe ’99 che ha esordito solo pochi giorni fa.

L’alternativa sarebbe arretrare un centrocampista, potenzialmente Frank Kessie che ha un passato da difensore centrale. Ma anche in questo caso i mancati investimenti di Elliott a gennaio hanno lasciato i rossoneri con gli uomini contati anche a centrocampo. Spostando Kessie nel reparto arretrato non ci sarebbero sostituti per la mediana.