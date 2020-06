Musacchio out tutta la stagione: maggiore spazio per Matteo Gabbia

L’infortunio costringerà Musacchio a saltare tutto il resto della stagione: Matteo Gabbia avrà più spazio in prima squadra

Come rivelato ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli, Mateo Musacchio ha concluso in anticipo la propria stagione dopo l’operazione alla caviglia. In attesa di rivedere in campo Leo Duarte, sulla via del recupero, Stefano Pioli dovrà affidarsi ai soli tre centrali attualmente a disposizione: Romagnoli, Kjaer e Matteo Gabbia che è diventato a tutti gli effetti il primo sostituto nel pacchetto arretrato.

Matteo Gabbia potrebbe dover essere chiamato a rivestire un ruolo di primo piano nel Milan in questo finale di stagione considerando soprattutto che Alessio Romagnoli è a rischio squalifica.