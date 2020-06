Infortunio Kjaer, Pioli: «Potremmo avere un problema in difesa» – VIDEO

Stefano Pioli ieri in conferenza stampa ha parlato dell’infortunio che ha costretto Simon Kjaer ad uscire anzitempo dal campo

Ieri in conferenza stampa, al termine della partita vinta in casa del Lecce, Stefano Pioli si è soffermato anche riguardo alla situazione infortunati dopo il problema al ginocchio che ha costretto Kjaer a lasciare il campo. Ecco le sue parole:

«Ibra? So che sta meglio, si sta allenando a parte ma Zlatan è forte e so che può essere imprevedibile nel recuperare in fretta nonostante l’età. Su Kjaer spero che non sia un infortunio che possa tenerlo fuori a lungo perché al momento visto il numero dei difensori potremmo avere difficoltà».