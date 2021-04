Milan, contro il Benevento attenzione ai corner: il motivo

Il Milan arriva alla sfida contro il Benevento con voglia di riscatto dopo la brutta figura fatta in casa della Lazio

Il Milan arriva alla sfida contro il Benevento con voglia di riscatto dopo la brutta figura fatta in casa della Lazio. Per non correre rischi però Pioli dovrà prestare molta attenzione alla difesa sui corner in settimana.

Secondo quanto evidenziato dai dati Opta, le Streghe sono la squadra che ha segnato più gol su calcio d’angolo nel corso di questo campionato: la squadra guidata da Pippo Inzaghi ha realizzato 11 gol su queste situazioni di gioco, uno in più rispetto alla Juve.