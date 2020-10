Milan, con Romagnoli e Kjaer per battere un record storico

La difesa del Milan potrebbe centrare questa sera contro l’Inter un record storico appartenente alla Juventus 2014/15

Il Milan non ha subito gol nelle prime tre gare di questo campionato: potrebbe tenere la porta inviolata nelle prime quattro per la prima volta dalla stagione 1993/94 e diventare la prima squadra in Serie A a riuscirci dalla Juventus nel 2014/15. Questa sera Stefano Pioli potrà riaffidarsi al tandem di centrali titolari della scorsa stagione: Simon Kjaer e Alessio Romagnoli.

Dall’altra parte l’Inter ha subito sei gol nelle prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta dalla stagione 2011/12 (sette in quel caso) e per la sesta volta in generale nella sua storia nella competizione.