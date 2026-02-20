Milan Como, Zazzaroni si unisce ai reclami e scuote il web: il caso delle proteste arbitrali

Milan Como, Zazzaroni ha commentato duramente le indiscrezioni riguardanti i presunti contatti tra il club di via Aldo Rossi e l’AIA

Il clima in casa rossonera è tutt’altro che sereno dopo il pareggio maturato nella sfida di mercoledì sera. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del club avrebbe effettuato una chiamata ai vertici dell’Associazione Italiana Arbitri per esprimere il proprio disappunto sulla gestione del match contro i lariani. La notizia ha immediatamente fatto il giro del web, trovando terreno fertile nel profilo Instagram di Ivan Zazzaroni, noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport.

Milan-Como, Zazzaroni e il post social che fa discutere i tifosi

Il direttore del quotidiano romano ha ripreso l’indiscrezione della “Rosea” sottolineando l’eccezionalità di tale mossa diplomatica. Al centro delle polemiche ci sono le decisioni che hanno penalizzato gli uomini di Paulo Fonseca, tecnico portoghese fautore di un calcio propositivo ma attualmente sotto pressione, e dei suoi leader in campo. Tra i più colpiti dagli episodi dubbi figura Rafael Leão, l’esterno d’attacco lusitano dotato di una velocità funambolica, le cui giocate sono state spesso interrotte da interventi al limite del regolamento non sanzionati.

La reazione di Ivan Zazzaroni non si è fatta attendere, rinfocolando il dibattito sulla sudditanza psicologica e sulla qualità dell’arbitraggio in Serie A. Mentre la società milanese attende risposte ufficiali, il giornalista ha lasciato intendere il suo pensiero con un commento emblematico: «Le lamentele formali sono il segno di una tensione che sta superando il livello di guardia». Resta da capire se questo “faccia a faccia” telefonico porterà a una maggiore attenzione nelle prossime uscite stagionali del club.

