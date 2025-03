Milan Como, clamorosa tentazione di Conceicao! Vuole provare quei tre insieme

Condividi via email

Milan Como, il tecnico portoghese è tentato dallo schierare contemporaneamente Fofana, Bondo e Reijnders. Ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di sabato pomeriggio tra Milan e Como Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha una forte tentazione in vista della sfida di San Siro.

L’ex Porto vorrebbe schierare dal primo minuto i tre centrocampisti Reijnders, Fofana e uno tra Bondo e Musah. In questo caso l’olandese giocherebbe alle spalle della prima punta. Domani le prime prove a Milanello.