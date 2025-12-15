Milan Como, Simonelli sorprende tutti: l’ipotesi Perth è ancora viva. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il progetto che vedrebbe il Milan impegnato in un’amichevole di lusso contro il Como a Perth, in Australia, è tutt’altro che naufragato. Nonostante le complessità burocratiche e la necessità di ottenere il via libera dalle massime autorità calcistiche, la proposta è ancora “in itinere”. La conferma arriva direttamente da fonti vicine all’organizzazione, che sottolineano come il percorso sia ancora attivo ma sia ora nelle mani della FIFA.

Questa iniziativa, che porterebbe il Diavolo a un’importante vetrina internazionale, è sostenuta da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore dei rossoneri, che vede in queste trasferte un’opportunità di marketing e di crescita del brand.

Tutti Favorevoli, Tranne L’AFC: Il Nodo Burocratico

Il cammino per l’approvazione del match tra i rossoneri e la squadra comasca ha già superato molti ostacoli. Sono stati ottenuti pareri favorevoli da istituzioni chiave come la FIGC, la UEFA e le autorità calcistiche australiane.

Il problema è sorto con l’Asian Football Confederation (AFC). L’organo continentale asiatico non ha fornito un parere “favorevole clean”, ponendo invece due condizioni che sono state giudicate talmente impraticabili da annullarne di fatto la validità (tam quam non esset).

Di fronte a questo impasse, la palla è passata alla FIFA. L’ultima parola spetta dunque al massimo organo di governo del calcio mondiale, chiamato a superare l’ostacolo burocratico posto dall’AFC.

Il Vertice Decisivo: Infantino e La Risposta Finale

Si attende a breve un incontro decisivo a Doha con Gianni Infantino, il Presidente della FIFA. L’obiettivo è ottenere una risposta finale che possa sbloccare definitivamente la situazione. “Vedrò Infantino a Doha a giorni, poi se la FIFA dirà che se la partita non s’ha da fare ne prenderemo atto,” è il messaggio di attesa.

Questo evento è di grande interesse per il Milan non solo a livello sportivo ma anche commerciale. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, ex dirigente della Lazio, vede in queste manifestazioni un modo per espandere il brandrossonero in Asia e Oceania. Il club non si sbilancia con giudizi definitivi, ma mantiene viva la speranza. Se la FIFA darà luce verde, il Milan e il Como saranno pronti per la trasferta a Perth.