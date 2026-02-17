Milan Como, Allegri scioglie le riserve: novità in mediana, c’è un solo ballottaggio aperto in avanti

Milan Como, Massimiliano Allegri ha sciolto le riserve in vista della sfida di domani sera a San Siro: le ultime da Milanello

Direttamente dai campi di allenamento rossoneri, Peppe Di Stefano ha lanciato su Sky Sport 24 le ultime, pesantissime novità sulla formazione che Massimiliano Allegri schiererà mercoledì sera contro il Como. Con la squalifica di Rabiot e le rotazioni necessarie, il Diavolo cambia pelle a centrocampo e in difesa.

Milan Como: le scelte di Allegri

Il tecnico livornese sembra orientato verso scelte di forma fisica e dinamismo, premiando chi ha brillato nelle ultime uscite:

Nuova Mediana: Al posto dello squalificato Rabiot, è confermato l’impiego di Samuele Ricci , reduce dall’ottimo impatto contro il Pisa. La vera sorpresa però è Ardon Jashari : lo svizzero è in fortissima ascesa e insidia seriamente Fofana per una maglia da titolare.

Al posto dello squalificato Rabiot, è confermato l’impiego di , reduce dall’ottimo impatto contro il Pisa. La vera sorpresa però è : lo svizzero è in fortissima ascesa e insidia seriamente per una maglia da titolare. Attacco Muscolare: In avanti spazio ancora a Loftus-Cheek , considerato da Allegri il giocatore più in condizione del reparto. Al suo fianco, il dubbio resta il partner: Rafael Leão è attualmente in leggero vantaggio su Nkunku , ma la decisione definitiva sulla titolarità del portoghese verrà presa solo nelle ultime ore.

In avanti spazio ancora a , considerato da Allegri il giocatore più in condizione del reparto. Al suo fianco, il dubbio resta il partner: è attualmente in leggero vantaggio su , ma la decisione definitiva sulla titolarità del portoghese verrà presa solo nelle ultime ore. Panchina per Pulisic: L’americano è ufficialmente convocato, ma le sue condizioni precarie lo relegano, almeno inizialmente, a risorsa a gara in corso.

L’americano è ufficialmente convocato, ma le sue condizioni precarie lo relegano, almeno inizialmente, a risorsa a gara in corso. Rientro De Winter: In difesa torna titolare Koni De Winter. Resta da capire chi gli farà spazio tra Tomori, Gabbia e Pavlovic, con Allegri che cerca l’incastro perfetto per blindare la porta di Maignan.

L’analisi tattica

Allegri punta sulla freschezza di Jashari e Ricci per contrastare il palleggio del Como. La scelta di Loftus-Cheek come punto fermo indica la volontà di avere fisicità e inserimenti, mentre la gestione di Leão e Pulisic conferma la prudenza del “Mister” in vista di un calendario che non ammette passi falsi.