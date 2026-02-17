Milan Como, buona notizia per Allegri: contro la squadra di Fabregas ci sarà anche Saelemaekers. Le ultime

Milan Como, Allegri può sorridere per il recupero di Alexis Saelemaekers: le ultime in vista della sfida di campionato

In casa rossonera arriva una notizia fondamentale per la gestione della rosa: il pieno recupero di Alexis Saelemaekers. Il belga ha smaltito i problemi fisici ed è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di domani sera a San Siro contro il Como. Tuttavia, le ottime prestazioni fornite da Zachary Athekame nelle ultime uscite sembrano aver convinto il tecnico livornese a non rischiare il belga dal primo minuto, preferendo tenerlo come carta da giocarsi a gara in corso.

La vera novità di formazione riguarda però l’attacco, dove si registra il ritorno dal primo minuto di Rafael Leao. Dopo aver iniziato dalla panchina nelle ultime due sfide, il portoghese è pronto a riprendersi la maglia da titolare: «Rafa può fare benissimo la seconda punta e può accoppiarsi sia con Gimenez, che con Pulisic che con Nkunku» ha sottolineato l’allenatore in passato, confermando che domani sarà proprio l’ex Lipsia Christopher Nkunku a fargli da partner offensivo.

Milan Como, il rebus a centrocampo: chi sostituirà Rabiot?

Il principale grattacapo per Allegri riguarda la mediana, orfana dello squalificato Adrien Rabiot. Senza il francese, considerato finora un pilastro insostituibile, si è aperto un ballottaggio serrato per completare il reparto insieme a Luka Modric. Al momento, le indiscrezioni che filtrano dalla rifinitura di Milanello vedono Samuele Ricci leggermente favorito su Ruben Loftus-Cheek, grazie alla sua capacità di garantire equilibrio e geometrie.

La decisione definitiva verrà presa solo dopo la conferenza stampa odierna, ma sembra che il tecnico sia orientato verso una soluzione che privilegi il palleggio per scardinare la difesa di Fabregas. Vincere è d’obbligo per non perdere terreno dall’Inter di Cristian Chivu, impegnata in una fuga scudetto sempre più concreta.