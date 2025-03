Milan Como, occasione per i rossoneri: il programma della 29esima giornata

Condividi via email

Milan Como, ghiotta occasione nella zona per Champions ed Europa League? Il programma sorride a due squadre

Il Milan nel prossimo turno di campionato affronterà il Como allo Stadio San Siro. Una gara da non sottovalutare, ma che però rappresenta un’occasione per il Diavolo per riaccendere qualche speranza di risalire la classifica.

Infatti in concomitanza, nella 29esima giornata di Serie A, il programma offre due scontri diretti nella zona coppe europee: Bologna-Lazio e Fiorentina-Juventus. Mentre la Roma avrà una gara più abbordabile in casa con il Cagliari. Vincendo il Diavolo recupererebbe punti ad almeno due dirette concorrenti.