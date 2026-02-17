Milan Como, il dilemma Rafa Leao: titolare o ancora gestione? Le ultime sulle scelte di Allegri

Milan Como, Leao partirà titolare nella sfida di San Siro? Le ultime in vista del delicato match di campionato

Le condizioni di Rafael Leao restano il tema centrale in casa rossonera alla vigilia del recupero della 24^ giornata contro il Como. Sebbene il numero 10 continui ad allenarsi regolarmente in gruppo a Milanello, un fastidioso dolore al pube ne sta condizionando il rendimento e l’impiego nelle ultime uscite. Massimiliano Allegri lo ha gestito con estrema prudenza, concedendogli solo uno scampolo di gara a Pisa e lasciandolo per tutti i 90′ in panchina contro il Bologna, ma ora il giocatore scalpita per tornare protagonista.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’assenza forzata di Adrien Rabiot per squalifica sta rimescolando le carte tattiche del tecnico livornese. «Allegri sta pensando di arretrare Ruben Loftus-Cheek a centrocampo, al fianco di Luka Modric e Samuele Ricci, liberando così un posto nel tandem d’attacco» si legge tra le colonne della Rosea. Questo spostamento permetterebbe di ridisegnare il reparto offensivo, dove Christopher Nkunku appare certo di una maglia dal primo minuto.

Milan Como, ballottaggio a tre per affiancare Nkunku

Con l’arretramento dell’inglese sulla linea dei mediani, si apre ufficialmente la corsa per il ruolo di partner d’attacco dell’ex Lipsia. Le opzioni sul tavolo di Allegri sono molteplici e dipenderanno molto dalle risposte fisiche che arriveranno nelle prossime ore. Leao spera vivamente nella titolarità, ma dovrà vedersela con la concorrenza agguerrita di Christian Pulisic e del centravanti tedesco Niclas Fullkrug, entrambi in ottima condizione.

La decisione finale verrà presa solo a ridosso del match, pesando attentamente i rischi di una ricaduta per il portoghese. Il Milan non può permettersi di perdere il suo miglior talento per un periodo prolungato, specialmente con l’Inter di Cristian Chivu che continua a correre in vetta alla classifica.