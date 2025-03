Condividi via email

Milan Como, esulta Conceicao: è atteso un grande rientro per la partita in programma a San Siro. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 29ª giornata di Serie A tra il Milan e il Como. Per questa sfida, Sergio Conceicao, potrà tenere conto di un grande ritorno: stiamo parlando di Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese ha messo alle spalle l’infortunio e, da questa settimana, si allenerà con regolarità con il resto del gruppo.