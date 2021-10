Milan cecchino da fuori: ecco quanti gol hanno segnato i rossoneri

Milan che migliora la precisione dentro l’area di rigore ma soprattutto anche fuori. Ecco il dato in cui i rossoneri primeggiano in Serie A

Il Milan si è dimostrato un cecchino dalla distanza in questi primi dieci turni di campionato. I rossoneri, infatti, stanno primeggiando in Serie A per reti segnate fuori dai 16 metri.

In questo campionato nessuna squadra ha segnato più gol del Milan da fuori area: il diavolo ne ha segnati ben quattro. Tonali e Leao sono stati i primi contro il Cagliari, mentre Bennacer e Ibrahimovic hanno timbrato contro il Bologna.