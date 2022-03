Milan, in estate grande mercato per puntare a scudetto e ottavi Champions

Milan, in estate grande mercato per puntare a scudetto e ottavi di Champions. I piani in Via Aldo Rossi

Il prossimo passo, al di là delle possibilità di vincere qualcosa in quest’annata, sarà quello di crescere ulteriormente e per farlo Maldini e Massara hanno già studiato un mercato importante per la prossima estate, una campagna acquisti che dovrà permettere al Milan di competere per lo scudetto in Italia, ma anche di poter ambire alla seconda fase in Champions.

Gli investimenti saranno importanti, anche perché fra agosto e gennaio, i dirigenti hanno risparmiato budget. Lo scrive Tuttosport.