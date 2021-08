Milan-Cagliari, Giroud eletto miglior giocatore del match

È Olivier Giroud l’mvp della sfida tra Milan e Cagliari, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A.

L’attaccante francese è stato eletto miglior giocatore del match anche grazie alla doppietta realizzata.

✌️ A brace and much more on his San Siro debut have made Giroud the MVP 👏

✌️ Una doppietta e tanto altro al suo esordio a San Siro: Oli è il nostro @emirates MVP in #MilanCagliari👏#SempreMilan pic.twitter.com/sLKjBDQS6j

