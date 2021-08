Giroud è insaziabile: rigore trasformato e prima doppietta in Serie A

Giroud non si ferma e dopo aver seganto su assist di Brahim Diaz, realizza una doppietta dal dischetto, la prima in Serie A

Insaziabile. Olivier Giroud dopo aver sfatato il tabù della maglia numero 9 all’esordio a San Siro, grazie all’assist di Brahim Diaz, non si ferma.

Dopo un controllo al Var l’arbitro Marco Serra assegna un calcio di rigore al Milan per gomito largo di Strootman. Dal dischetto va Olivier Giroud che trasforma con freddezza battendo Radunovic, che intisce ma non para. L’ultimo rigore cge il francese aveva segnato dal dischetto era stato con la maglia del Chelsea nel 2015. Primi due gol in rossonero, prima doppietta in Serie A.