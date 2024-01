Milan Cagliari, giovani promossi: «Diavoletti già grandi»

Milan Cagliari, giovani promossi dopo la bella prestazione di ieri sera a San Siro: «Diavoletti già grandi»

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui giovani che ieri si sono messi in mostra nella sfida di Coppa Italia tra Milan e Cagliari.

Bene ancora una volta Simic (6,5 in pagella per lui), Chaka Traoré (6,5 e gol) e Jimenez (7 alla sua prima in prima squadra). Buono anche l’impatto di Bartesaghi e Zeroli. I rossoneri scoprono di avere un tesoro.