Milan Cagliari: i convocati dei rossoblù in vista della partita di domani

Milan Cagliari: la lista dei convocati dei rossoblù per la partita di domani sera. Ecco le scelte di mister Leonardo Semplici

E’ uscita pochi istanti fa la lista dei convocati del Cagliari in vista del match di domani sera contro il Milan: presenti ancora Nandez e Godin, nonostante sembrino essere in uscita, mentre è assente Cragno per infortunio. Ecco le scelte di Leonardo Semplici:

Portieri: Radunovic, Aresti, Fusco

Difensori: Altare, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Godin, Lykogiannis, Walukiewicz, Zappa

Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Oliva, Pereiro, Strootman

Attaccanti: Ceter, Farias, Joao Pedro, Pavoletti