Brahim Diaz a Uefa.com: «È stata dura, ma c’è da lottare ancora»

Brahim Diaz ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Uefa.com dopo la vittoria di ieri del Milan contro il Napoli. Le parole del trequartista, premiato come Man of The Match.

PARTITA – «È stata dura. Ho vinto il premio di migliore in campo, ma la cosa più importante è senza dubbio il risultato. È stata una partita dura. Loro hanno avuto delle occasioni, anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Ma è ancora tutto aperto. Dovremo lottare ancora e scendere in campo con questo spirito. Dobbiamo continuare a lavorare così perchè questo è ciò che siamo. Siamo una squadra con tanto talento».

SEGRETO – «Il segreto è che tutti danno una mano, attaccano e difendono. Questo è il segreto. Lavorare duro, non concedere spazi agli avversari e questo è tutto».

NAPOLI – «Hanno giocato bene. Abbiamo avuto una chance per segnare e lo abbiamo fatto. Questo è importante. Il Napoli ha fatto una buona partita, ma anche noi. I primi 15 minuti sono stati complicati per noi, loro hanno iniziato molto bene, ci hanno pressato tanto, ma poi penso che abbiamo fatto bene anche noi».