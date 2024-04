Montolivo ricorda: «Quando arrivai al Milan andarono via tutti, alla Fiorentina invece...»

L’ex centrocampista del Milan, Riccardo Montolivo, ricorda la sua avventura alla Fiorentina e il suo arrivo in rossonero

Intervenuto dagli studi di Dazn, Riccardo Montolivo ripercorre alcune tappe della propria carriera, tra le quali il suo arrivo al Milan.

PAROLE – «Nelle carriere conta anche il fattore fortuna. Quando arrivai a Firenze per esempio avevo 20 anni ed era il primo anno di Prandelli che poi visse 5 anni meravigliosi. La squadra giocava e girava bene e io ne ho beneficiato. Fossi arrivato in un altro momento sarebbe andata diversamente per me. Invece quando arrivai al Milan andarono tutti via: Ibra, Thiago, con Inzaghi, Nesta e Zambrotta che avevano smesso».