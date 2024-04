Xavi “dimentica” il Milan: «Ho voglia ed entusiasmo, il prossimo anno dovremo fare questo». Le parole del tecnico del Barcellona

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valencia, Xavi pensa solo al suo presente e al futuro, che saranno entrambi al Barcellona. Dimenticate così le numerosi voci che lo avevano accostato anche alla panchina del Milan.

PAROLE – «Non posso controllare quello che succede fuori, noi siamo concentrati a blindare il secondo posto. Il Valencia è un rivale difficile, aggressivo, Baraja sta lavorando bene e ci preoccupa questo al momento, non la preparazione della prossima stagione. Ho tanta voglia, entusiasmo, energia e forza. Stiamo analizzando ciò che ci è accaduto. Dobbiamo dare un extra per non aver fatto i compiti al meglio quest’anno. Ora dobbiamo dare di più. Dobbiamo invertire la situazione e terminare con buone sensazioni. Ci giochiamo la possibilità di competere per un titolo nella prossima stagione. La squadra ha continuato ad allenarsi molto bene, con totale sincerità. Abbiamo avuto tempo per allenarci di più. Vedo la squadra molto bene. Io sono entusiasta, emozionato e con tutta l’energia del mondo per preparare la prossima stagione».