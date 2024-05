Leao Milan, Tardelli lo boccia: «I rossoneri non hanno bisogno di lui! Servirebbe QUESTA cosa»

Leao-Milan, Marco Tardelli, ex centrocampista e opinionista, ha parlato del momento del portoghese: le dichiarazioni

Ospite a 90° Minuto, Marco Tardelli, ex centrocampista e opinionista, ha commentato così il momento di Rafael Leao dopo il gol in Milan-Cagliari. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Quando uno come Leao sta in panchina poi vuole dimostrare di più quando entra. Per me Leao potrebbe diventare un grande calciatore ma io credo che il Milan abbia bisogno di un grande leader più che di un grande calciatore».