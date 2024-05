Leao Milan, Bergomi lo PUNZECCHIA: «Stagione sottotono»

Leao-Milan, Bergomi, ex calciatore dell’Inter e opinionista, ha commentato la stagione del portoghese: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Beppe Bergomi, ex calciatore e opinionista, si è così espresso sulla stagione di Rafael Leao. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Leao insieme al Milan avrebbero potuto dare e fare di più in questa stagione. Il portoghese è il punto di forza dei rossoneri, è un simbolo ma non è stato continuo. L’anno scorso mi sembra abbia segnato 13 gol in Serie A e due nelle coppe, mentre ad oggi ha segnato davvero troppo poco per uno come lui e con le sue qualità».