Milan, Brahim Diaz illumina il Maradona: deciso il suo futuro! Autore di un gol e di un assist, ora si parla anche di trattative

Assist nel primo gol, autore del secondo centro. Ieri, in Napoli Milan, come Leao anche Brahim Diaz ha brillato di una luce sua. In campo solo per metà, uscito per precauzione, lo spagnolo è stato determinante in tutti e due gol della prima frazione di gioco: speciale il tocco che fa per Leao nell’1-0, freddo in occasione della rete da lui firmata. Perché è quello che sa fare meglio Brahim Diaz, essere freddo nelle occasioni che contano.

Per questi motivi Pioli vuole tenerlo con sé. Non solo fino alla fine del campionato, ma anche oltre. Diaz vuole restare, il Milan vuole trattenerlo, il Real Madrid pensa a riprenderselo. Di riscatti e contro riscatti non c’è nulla di scritto, solo ipotesi verbali. Potrebbero bastare 22 milioni o il Milan punterà allo sconto? La trattativa è appena iniziata, le risposte si avranno tra aprile e maggio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.