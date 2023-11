Milan Borussia Dortmund 1-3: rossoneri ko, qualificazione a serio rischio

Il Milan ospita il Borussia Dortmund nella quinta giornata dei gironi di Champions League 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato a San Siro) – Il Milan cerca di confermare la prima vittoria della sua Champions League contro il Psg. Ora i rossoneri ospitano il Borussia Dortmund a San Siro. Rossoneri ko dopo aver chiuso il primo tempo sull’1-1. Nella ripresa crollano i rossoneri sotto i colpi di Bynoe-Gittens e Adeyemi

Milan Borussia Dortmund 1-3: sintesi e moviola

1′ Inizia il primo tempo

3′ Inizia forte il Milan, fraseggi veloci e movimenti tra le linee per scardinare la difesa del Borussia Dortmund

4′ Occasione Milan – cross di Calabria che attraversa tutta l’area con Giroud che non arriva per un soffio sul pallone

5′ Calcio di rigore per il Milan – sul tiro di Cukwueze fallo di mano di Schlotter

5′ GIROUD SBAGLIA DAL DISCHETTO – Kobel intuisce il tiro del francese e neutralizza il calcio di rigore impedendo ai rossoneri di passare in vantaggio

9′ Calcio di rigore per il Dortmund – Calabria atterra in area di rigore rossonera Bynoe Gittens

10′ GOL REUS – Il numero 11 del Borussia Dortmund a differenza di Giroud batte Maignan, che aveva intuito ma non basta

13′ Prova a reagire il Milan allo svantaggio, attenta la difesa del Borussia Dortmund

16′ Il Milan attacca a caccia del pari, il Borussia Dortmund prova a colpire in contropiede

19′ Occasione Bynoe Gittens – lancio dalle retrovie che premia la velocità del numero 43, che salta Calabria, rientra e tira. Conclusione alta

23′ Tiro Pulisic – azione corale del Milan con Chukwueze che duetta con l’americano al limite dell’area, il tiro però è debole. Blocca Kobel

26′ Occasione Giroud – fraseggio del Milan nei pressi dell’area del Borussia Dortmund, palla di Theo Hernandez per il compagno che difende il pallone e prova a girarsi e concludere a pochi passi da Kobel. Murato sul più bello dalla difesa

31′ Rossoneri a caccia del pari, tanti errori del Dortmund complice anche la pressione alta avversaria

33′ Gioco interrotto per permettere le cure a Kobel rimasto a terra dopo uno scontro di gioco

36′ Tiro Sabitzer – il numero 20 del Borussia riceve palla al limite dell’area rossonera e calcia centrale

37′ GOL CHUKWUEZE – si è sbloccato! Grandissima giocata del nigeriano che si mette in proprio e semina il panico in area del Borussia e con una conclusione a giro batte Kobel e pareggia il match

42′ Occasione Milan – ripartenza sfruttando la velocità e l’entusiasmo per il gol di Chukwueze che offre al limite dell’area per Adli che calcia a botta sicura ma viene murato sul più bello

44′ Spingono i rossoneri che ora vogliono il gol del vantaggio

45’+1′ Rifiata un pò il Milan con il Borussia che prova a cercare l’iniziativa vincente. Attenta la difesa rossonera

45’+2′ Occasione Calabria – grande giocata di Pulisic sulla sinistra che crossa sul secondo palo premiando l’inserimento del capitano rossonero che prova a battere Kobel di testa ma è impreciso. Che occasione.

45’+3′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

48′ Occasione Pulisic – l’americano sfrutta un’azione insistita di Calabria e prova a coordinarsi in acrobazia in area di rigore, determinante la difesa che salva in angolo

50′ Spingono i rossoneri

51′ Problemi per Thiaw che nell’inseguire l’avversario sente tirare e si accascia a terra, entra Krunic

54′ Problemi anche per Schlotterbeck entra Ozcan

56′ Occasione Loftus – il centrocampista rossonero lanciato a rete non controlla bene sul più bello e si salva la difesa

59′ GOL BYNOE-GITTENS – azione corale del Dortmund che premia l’inserimento del numero 43 in area che con un tiro non forte ma ben piazzato all’angolino batte Maignan

64′ Il Milan sembra aver accusato il colpo del nuovo vantaggio Dortmund

67′ Tiro Krunic – sugli sviluppi di calcio d’angolo di Adli svetta il bosniaco, tiro centrale e debole

68′ GOL ADEYEMI – contropiede del Dortmund con l’attaccante che riceve palla al limite dell’area, dribbla e calcia, Miagnan fa un miracolo ma la palla entra lo stesso

74′ Il Milan prova la reazione d’orgolio ma non sfonda

79′ Borussia Dortmund in controllo del match

81′ Occasione Tomori – calcio d’angolo di Pulisic che premia l’inserimento del compagno che prende a sua volta il tempo a tutti di testa, conclusione fuori di poco

84′ Occasione Fullkrug – contropiede del Dortmund con l’attaccante che stacca indisturbato in area ma il tiro è alto sopra la traversa

85′ PALO DI JOVIC – cross di Pulisic che premia il serbo che calcia di prima intenzione ma il palo gli nega il gol a Kobel battuto

88′ TRAVERSA DI FULLKRUG – azione di ripartenza del Borussia con l’attaccante che riceve palla in area indisturbato, calcia ma la traversa gli nega il gol

90′ Occasione Jovic – grande azione sulla destra di Loftus che crossa in mezzo, l’attaccante gira di prima intenzione ma calcia addosso a Kobel che si salva

Migliore in campo Milan – Pagelle

Tomori

Milan Borussia Dortmund 1-3: risultato e tabellino

MARCATORI: 10′ Reus; 37′ Chukwueze; 59′ Bynoe-Gittens; 68′ Adeyemi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw (51′ Krunic), Tomori, Theo Hernandez; Adli( 76′ Jovic), Reijnders; Chukwueze (76’Chaka Traore), Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Nava, Florenzi, Bartesaghi, Pobega

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck (54’Ozcan), Bensebaini; Emre Can, Sabitzer; Malen (54’Adeyemi), Reus (78′ Brandt), Bynoe-Gittens (65’Wolf); Fullkrug. All. Terzic. A disp. Meyer, Lotka,, Reyna, Haller, Wolf, Moukoko, Blank.

ARBITRO: Kovacs

AMMONITI: 66′ Tomori

